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Погода в Сочи: В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
В Сочи объявлено экстренное предупреждение
Фото: РИА Новости
Спасатели объявили в Сочи экстренное предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«До конца суток 27 июля над Черным морем на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей», — рассказали в ведомстве.
Отдыхающих и местных жителей попросили не выходит из зданий и находиться в помещениях при усилении ветра.
Ранее в смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности, где разгромил пляжную мебель и несколько палаток.
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Погода , Общество , Сочи
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