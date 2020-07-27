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Погода в Москве: В Гидрометцентре сообщили, что лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Лето 2020 года станет одним из самых дождливых
Фото: РИА Новости
Лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых в истории. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Норма уже выпала, примерно 120% [месячной нормы осадков], но это данные только по нашей репейной станции ВДНХ. То, что это лето станет одним из самых дождливых — это безусловно", — сообщил он.
По словам Вильфанда, в первой половине недели в Москве не ожидается интенсивных дождей, но кратковременных и локальных осадков жителям столицы все-таки не избежать.
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Погода , Новости Москвы
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