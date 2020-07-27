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Погода в Центральной России: Центральной России предрекли холодное начало августа 

Lenta.ru 14 минут назад
Центральной России предрекли резкое похолодание
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В конце июля температура воздуха в центральной части России понизится на шесть-семь градусов. Прохладная погода продлится и в начале августа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Нас ожидает прохладное начало августа. Температура будет ниже нормы на пару градусов», — сказал Вильфанд. По прогнозам синоптиков, самый теплый день наступившей недели будет 29 июля. Столбики термометров могут подняться до 27-29 градусов, пояснил эксперт.
По его словам, до 30 июля температура воздуха в европейской части страны будет соответствовать климатической норме, иногда превышать ее на один-два градуса.
Ранее Вильфанд рассказывал, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным синоптика, в столице уже выпала месячная норма осадков за июль.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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