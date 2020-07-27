Центральной России предрекли резкое похолодание

В конце июля температура воздуха в центральной части России понизится на шесть-семь градусов. Прохладная погода продлится и в начале августа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Нас ожидает прохладное начало августа. Температура будет ниже нормы на пару градусов», — сказал Вильфанд. По прогнозам синоптиков, самый теплый день наступившей недели будет 29 июля. Столбики термометров могут подняться до 27-29 градусов, пояснил эксперт.

По его словам, до 30 июля температура воздуха в европейской части страны будет соответствовать климатической норме, иногда превышать ее на один-два градуса.

Ранее Вильфанд рассказывал, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным синоптика, в столице уже выпала месячная норма осадков за июль.