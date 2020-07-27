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Погода в России: Гидрометцентр прогнозирует «опасное солнце» в ряде регионов России 

ТАСС 9 минут назад
Россиян пугают «опасным солнцем»
Фото: РИА Новости
Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня. В эти дни следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро", — сообщил он.
Кроме того, по словам Вильфанда, опасное солнечное излучение прогнозируется в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.
"Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, — семь единиц", — отметил метеоролог.
Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели. В такой ситуации крайне высока вероятность солнечных ударов и ожогов кожи, предупреждает Вильфанд.
Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц: чем выше индекс, тем больше может быть вред для кожи и глаз. При индексе, равном или превышающем 3, необходимо применять защитные средства от солнца.
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Погода , Общество , ООН , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Республика Адыгея , Сочи
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