Россиян пугают «опасным солнцем»

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Опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня. В эти дни следует избегать длительного нахождения на солнце, чтобы избежать солнечных ударов и ожогов кожи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц. В южных регионах, в районе Сочи, Адыгеи, на юге Краснодарского и Ставропольского краев этот индекс будет достигать восьми-девяти единиц. Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро", — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, опасное солнечное излучение прогнозируется в Приморском крае, Владивостоке и Забайкалье.

"Также в Приморском крае, Владивостоке, в Забайкалье очень высокий индекс, особенно в первые два дня недели, — семь единиц", — отметил метеоролог.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в данных регионах в первые три дня недели. В такой ситуации крайне высока вероятность солнечных ударов и ожогов кожи, предупреждает Вильфанд.