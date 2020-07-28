Прогноз погоды: России предрекли резкую перемену

Прогноз погоды обещает, что в субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, во многие регионы России придет резкое похолодание.

По расчетам синоптиков, температуры в первые дни августа упадут до 18-19 градусов тепла. Похолодание будет сопровождаться дождями и ветром с порывами до десяти метров в секунду.

Специалисты ожидают, что холодно будет до середины следующей недели, 5-6 августа.

Подмосковье и столице последние дни июля будут жаркими: во вторник, 28 июля, воздух погреется до 28 градусов выше ноля, а в среду, 29 июля, будет еще жарче — до плюс 30. В эти дни возможны слабые дожди.

Из-за влияния циклона в четверг, 30 июля, в столичном регионе похолодает до 22-24 тепла, а в пятницу, 31 июля, будет всего плюс 18-19 градусов. На выходных в области ожидаются сильные дожди и не выше 18-20 тепла.

В Петербурге и Ленинградской области уже с 28 июля температуры опустятся до 23-24 тепла, а к 30 июля похолодает до плюс 19 градусов. С такой температурой и дождями регион встретит август.

Начало последнего месяца лета будет дождливым и в Хабаровском крае. Прогноз погоды обещает местным жителям 22-23 градуса тепла в субботу и воскресенье, но на следующей неделе температуры вырастут до 26 выше ноля.