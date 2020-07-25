«Август сильно удивит россиян»

Лето в России как-то не заладилось с самого начала. Июнь удивил всех температурными перепадами и рекордными ливнями. В июле также было всё очень неспокойно. В последнем месяце лета синоптики снова предупреждают россиян о странной погоде — Русскую равнину ждёт аномальный зной и духота, дожди и грозы, а также другие большие и маленькие климатические «прелести».

Прогноз на август-2020 в Москве

Странная погода в августе-2020 ждёт жителей Москвы и Подмосковья . По прогнозу синоптиков, в первой половине последнего летнего месяца в столичном регионе будет относительно тепло, хотя и пасмурно. Температурный фон составит плюс 20-24, иногда будут выпадать осадки.

При этом с наступлением темноты столбики термометров станут снижаться до плюс 15-16. То есть разница между дневной и ночной температурами составит почти 10 градусов, что для начала августа очень странно. В некоторые сутки будут идти осадки, местами сильные и продолжительные.

Примерно 15-16 числа в столичный регион вторгнется антициклон, который на время поменяет погодную ситуацию в Москве и Подмосковье — дней 5-6 градусники будут показывать плюс 25-26, а дожди на этот период прекратятся.

В 20-х числа всё в очередной раз поменяется — холодные воздушные массы поглотят тёплые, прогнозируются дожди, а столбики термометров опустятся до плюс 17-20. И как минимум до начала сентября выше они, вероятнее всего, уже не поднимутся.

Погода в августе-2020 в Челябинской области

Несмотря на похолодание, которое сейчас наблюдается в Южном Урале, лето-2020 может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой в Челябинской области. Тем более, что синоптики составили обнадеживающий прогноз погоды на предстоящий август.

Согласно метеорологическим данным за 10 лет, температура воздуха в последнем месяце лета на Южном Урале составляет плюс 16-17. Местами воздух прогревается до плюс 20. Во второй и третьей декадах не обходится без сильного похолодания и даже заморозков на почве.

В этом году всё будет иначе. По прогнозу синоптиков, средние показатели температурного фона ожидаются на уровне плюс 26-28, что выше климатической нормы сразу на 10 градусов. Осадки, конечно, возможны, но очень обильными и продолжительными они не будут.

В некоторые сутки, как предупреждают синоптики, северный атмосферный фронт станет задевать Челябинскую область, принося с собой ливни, грозы, молнии и порывистый ветер. Но всё-таки периоды непогоды будут не такими затяжными, как было в предыдущие годы.

В целом же погода в предстоящем августе на Южной Урале ожидается в меру тёплая и солнечная. Так что последний месяц лета может стать более комфортным чем июнь и июль. Правда, возможны перепады атмосферного давления, что закономерно для этого времени года.

Пока же климатическая обстановка в регионе меняться не будет, а накрывший Южный Урал обширный скандинавский циклон продолжит бушевать как минимум до начала следующей недели. Поэтому местным жителям следует быть готовыми к затяжным и мощным ливням, граду, грозам и порывистому ветру северного направления.

Погода в августе-2020 в Нижегородской области

По прогнозу синоптиков, в Нижегородской области погода в августе также будет очень странной. С одной стороны, весь последний месяц лета-2020 обещает быть тёплым, с другой — одним из самых дождливых за всю историю метеонаблюдений.

В первой половине августа столбики термометров установятся на отметках плюс 22-25. В некоторые дни воздух даже будет прогреваться до плюс 27-29. Но при этом ливни будут лить почти ежедневно.

Вторая половина месяца, как предупреждают метеорологи, станет ещё более непредсказуемой. Температурный фон составит плюс 18-25. Дожди немного стихнут, но усилится ветер. В ночные часы осадки возможны, но небольшие.

Прогноз погоды на август-2020 в других регионах России

Поволжье в августе-2020 не отстанет от других регионов России и побалует местных жителей самой настоящей летней жарой. Так, в Казани весь месяц будет почти плюс 30. И лишь ближе к сентябрю температурный фон немного понизится и то не факт — синоптики говорят об этом очень неуверенно.

Включит обогрев и погода на юге страны. Например, в Астрахани будет ярко светит солнце, которое в отельные дни прогреет воздух до плюс 35-40.

Жарко до конца лета также в Крыму. Здесь синоптики обещают плюс 28-35. Правда в конце месяца возможны ливни, шторм и волнение на море, а также порывистый ветер на суше.

Аномальный зной ждёт жителей Северного Кавказа. В частности, в Грозном температура составит плюс 35-40. Изредка жару станут освежать грозовые ливни.

Похожая погода ждёт также жителей Махачкалы, Магаса и Владикавказа. Правда в столице Северной Осетии к дождям могут добавиться град и шквалистый ветер.