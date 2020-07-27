Синоптики рассказали о погоде в столице

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Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 24-26 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в понедельник составит плюс 21-26 градусов. Ночью она может опуститься до 12 градусов тепла.