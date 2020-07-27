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Погода в Москве: Переменная облачность и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве 27 июля 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в столице
Фото: ТАСС
Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 24-26 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.
Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура воздуха в понедельник составит плюс 21-26 градусов. Ночью она может опуститься до 12 градусов тепла.
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