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Самые жаркие дни года в Москве окажутся холодными 

Мослента и ещё 20 2 часа назад
Самые жаркие дни года в Москве окажутся холодными
Фото: Мослента
Самые жаркие дни в году, 31 июля и 1 августа, в текущем году окажутся холодными. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его данным, последний день июля и первый день августа считаются самыми теплыми, если осреднить все значения за большое количество времени. «В этом году погода проявляет несогласие с климатом (…). Именно 31 июля начнется понижение температуры, которое продлится 1 августа и после», — заявил метеоролог.
Так, температура в столице понизится на 6-8 градусов к пятнице по сравнению со средой, самым теплым днем недели, когда столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке.
Таким образом погода «отменит» самые жаркие дни в году, заключил синоптик.
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Погода , Человек года , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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