Прогноз погоды: Россию охватила «война севера с югом»

Прогноз погоды на ближайшие семь дней обещает России новую аномалию: в южных регионах будет теплее, чем в северных.

Ученый назвал сложившуюся ситуацию «войной севера с югом»: в северных регионах температура в ближайшие дни будет «махрово-красной», то есть с серьезным отклонением от нормы. Ближе к югу температуры окажутся «голубоватыми» — немного ниже нормы.

В качестве примера Вильфанд привел Якутию, где будет жарче нормы на 12-15 градусов. В Якутии и других обычно прохладных регионах в ближайшие семь дней будет от 21 до 30 градусов тепла. В Коми воздух сейчас прогревается до плюс 26 градусов, а в Москве фиксируется максимум плюс 20.

Вильфанд объяснил это двумя антициклонами, один из которых находится над европейскими регионами страны, другой — над Охотским морем.

Ученый предупредил, что из-за аномальной жары пожароопасная ситуация сложится в Якутии и Югре.

Как сообщал «Рамблер», вся неделя 20-26 июля в Подмосковье и столице будет холодной и дождливой. Но прогноз погоды обещает, что в начале следующей недели в регионе потеплеет до плюс 25-28 градусов.