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Погода в США: Ураган «Ханна» достиг Техаса 

News.ru и ещё 19 2 часа назад
Ураган «Ханна» достиг Техаса
Фото: EPA
Ураган «Ханна», первый в Атлантике в 2020 году, достиг побережья Техаса со скоростью ветра до 150 км/ч, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).
Ураган оказался над сушей в районе барьерного острова Падре-Айленд, в 115 километрах к югу от города Корпус-Кристи, в 20 километрах к северу от порта Мэнсфилд. Этот район считается наименее заселённым в штате.
Данных о жертвах и разрушениях пока нет, но пользователи соцсетей публикуют фотографии подтоплений.
Как писал NEWS.ru ранее, компания American Electric Power сообщила о массовом отключении электроснабжения в Техасе. Причиной стал приближающийся ураган «Ханна». По данным организации, в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, а в соседнем Мак-Аллене — около 1,6 тысячи.
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Погода , Катастрофы , Ураган , Человек года , США
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