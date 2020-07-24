Полярный фронт в Японском море спровоцирует резкое ухудшение погоды в Приморье. Об этом со ссылкой на автора метеорологического портала «Маглипогода» Руслана Юрковского сообщает PRIMPRESS.

«Главная угроза придет на следующей неделе. Напоминаю, полярный фронт имеет очень много влаги, и все модели занижают его реальные данные», — пояснил он.

Юрковский отметил, что дожди в крае начнутся уже с 27 июля, а ко вторнику усилятся.

«В связи с приближением полярного фронта во вторник, 28 июля, в Приморье местами, в основном на юге края, возможны тропические ливни с опасным количеством осадков за короткое время», — отметил Юрковский, призвав жителей быть бдительными.

«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о погодной «войне в России севера с югом». По его словам, в южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений.