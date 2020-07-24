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Россиян предупредили об ударе стихии 

Алиса Селезнёва и ещё 1 21 минуту назад
Полярный фронт в Японском море спровоцирует резкое ухудшение погоды в Приморье. Об этом со ссылкой на автора метеорологического портала «Маглипогода» Руслана Юрковского сообщает PRIMPRESS.
Вильфанд предсказал "войну севера с югом" в России
«Главная угроза придет на следующей неделе. Напоминаю, полярный фронт имеет очень много влаги, и все модели занижают его реальные данные», — пояснил он.
Юрковский отметил, что дожди в крае начнутся уже с 27 июля, а ко вторнику усилятся.
«В связи с приближением полярного фронта во вторник, 28 июля, в Приморье местами, в основном на юге края, возможны тропические ливни с опасным количеством осадков за короткое время», — отметил Юрковский, призвав жителей быть бдительными.
«Рамблер» писал, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о погодной «войне в России севера с югом». По его словам, в южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений.
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Погода , Видео
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