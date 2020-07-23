Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Главная угроза». Мощный циклон идет на Приморье 

Primpress 16 часов назад
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в начале следующей недели. В связи с этим объявлено предупреждение № 1. Об этом рассказал автор метеорологического портала «Маглипогода» Руслан Юрковский, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, после 25 июля в Японском море появится полярный фронт. А к 26 июля он начнет приближаться к Приморскому краю.
Он добавил, что дожди в крае начнутся уже с понедельника, а во вторник, 28 июля удар стихии будет сильнее.
Вильфанд предсказал "войну севера с югом" в России
После этого в Приморье установится неустойчивая погода, регулярно будут идти дожди. А в начале августа на край может выйти мощный циклон, который переполнит приморские реки. Автор «Маглипогоды» предупреждает, что впереди нас ждет угроза наводнения.
Ранее сообщалось, что российские синоптики рассказали об ухудшении погоды, которое ожидается в ряде регионов в ближайшие дни. По словам специалистов, в нескольких российских регионах температура воздуха на этой неделе будет скорее сентябрьской, нежели июльской.
Primpress: последние новости
Жара вернется, но не та: синоптики сказали, что случится до конца недели Жара вернется, но не та: синоптики сказали, что случится до конца недели «Возможны жертвы». Гидрометцентр РФ сообщает о реальной опасности для Приморья «Возможны жертвы». Гидрометцентр РФ сообщает о реальной опасности для Приморья В конце недели в Приморье возможен дождь В конце недели в Приморье возможен дождь
Комментарии
Погода , Видео , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение