Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье в начале следующей недели. В связи с этим объявлено предупреждение № 1. Об этом рассказал автор метеорологического портала «Маглипогода» Руслан Юрковский, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, после 25 июля в Японском море появится полярный фронт. А к 26 июля он начнет приближаться к Приморскому краю

Он добавил, что дожди в крае начнутся уже с понедельника, а во вторник, 28 июля удар стихии будет сильнее.

После этого в Приморье установится неустойчивая погода, регулярно будут идти дожди. А в начале августа на край может выйти мощный циклон, который переполнит приморские реки. Автор «Маглипогоды» предупреждает, что впереди нас ждет угроза наводнения.

Ранее сообщалось, что российские синоптики рассказали об ухудшении погоды, которое ожидается в ряде регионов в ближайшие дни. По словам специалистов, в нескольких российских регионах температура воздуха на этой неделе будет скорее сентябрьской, нежели июльской.