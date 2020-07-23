Прогноз погоды: когда ждать потепления

Заслуженный метеоролог Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает москвичам возвращение теплых дней с 27 июля.

Как писал «Рамблер», неделя, начавшаяся 20 июля, оказалась дождливой и прохладной. Днем в четверг, 23 июля, в столичном регионе будет не более 15-20 тепла. В пятницу, 24 июля, прогноз погоды обещает до плюс 17-22 градусов.

По словам Вильфанда, уже можно четко прогнозировать, что и на выходных в столице и области сохранится «умеренно-прохладная» погода. Температуры этой недели он счел небольшим отклонением от нормы. При этом метеоролог заверил, что погода улучшится уже в начале следующей недели.

Прогноз на вторую половину лета, по мнению ученого, пока давать рано. Он подчеркнул, что прогнозировать погоду более-менее точно можно только на ближайшие пять-шесть дней.

Также Вильфанд заявил, что погоду лета 2020 года нельзя считать аномальной. Он объяснил, что люди используют это слово даже при незначительных отклонениях от нормы, так как «эмоционируют».