Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды в Москве: Прогноз погоды: когда ждать потепления 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
Прогноз погоды: когда ждать потепления
Фото: РИА Новости
Заслуженный метеоролог Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды обещает москвичам возвращение теплых дней с 27 июля.
Как писал «Рамблер», неделя, начавшаяся 20 июля, оказалась дождливой и прохладной. Днем в четверг, 23 июля, в столичном регионе будет не более 15-20 тепла. В пятницу, 24 июля, прогноз погоды обещает до плюс 17-22 градусов.
По словам Вильфанда, уже можно четко прогнозировать, что и на выходных в столице и области сохранится «умеренно-прохладная» погода. Температуры этой недели он счел небольшим отклонением от нормы. При этом метеоролог заверил, что погода улучшится уже в начале следующей недели.
Прогноз на вторую половину лета, по мнению ученого, пока давать рано. Он подчеркнул, что прогнозировать погоду более-менее точно можно только на ближайшие пять-шесть дней.
Также Вильфанд заявил, что погоду лета 2020 года нельзя считать аномальной. Он объяснил, что люди используют это слово даже при незначительных отклонениях от нормы, так как «эмоционируют».
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
«То царство, то смута»: Макаревич сравнил США и Россию
«То царство, то смута»: Макаревич сравнил США и Россию
Третья за неделю казнь прошла в США
Третья за неделю казнь прошла в США
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение