Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потепление придет в Москву в выходные 

Газета.Ru 2 часа назад
Потепление придет в Москву в выходные
Фото: РИА Новости
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в Москве в ближайшие выходные — 25 и 26 июля — возможно небольшое потепление. Об этом сообщает "Москва 24".
"С приходом выходных за управление погодой возьмется антициклон, в субботу он вытеснит дождевые облака в условиях неполной облачности. Ночью воздух остынет до 6–11 градусов, но в дневные часы благодаря солнечным лучам в мегаполисе потеплеет до 21–23 градусов", — заявила специалист.
По словам Волосюк, в тот же период в Московской области можно ожидать температуру от 18 до 23 градусов тепла.
Ночь с субботы на воскресенье ознаменуется потеплением в пределах 12–14 градусов, в то время как в дневные часы в столице будет от 21 до 23 градусов тепла.
Согласно прогнозам синоптиков, 26 июля местами возможны ливневые дожди с раскатами грома. Это вызвано тем, что из-за западного атмосферного фронта в небе над столицей будут расти облака с осадками.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Газета.Ru: последние новости
Москвичам пообещали, что погода начнет "новую жизнь" с понедельника Москвичам пообещали, что погода начнет "новую жизнь" с понедельника В Москве в четверг будет облачная погода и до +20°C В Москве в четверг будет облачная погода и до +20°C В понедельник в Москве ожидается до +22°С В понедельник в Москве ожидается до +22°С
Комментарии
Погода , Общество , Елена Волосюк , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Видео
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение