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Погода в Москве и Подмосковье: «Желтый» уровень опасности из‑за грозы продлили в Московском регионе на среду 

РИАМО 1 час назад
В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве на среду продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, также его объявили из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В Москве предупреждение из-за грозы и дождя в среду действует до 14:00, а в Подмосковье — до 17:00.
Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской, Калужской, Тверской, Владимирской, Тамбовской и Воронежской областей.
В среду в Московском регионе ожидается облачность с прояснениями, дождь и гроза. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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