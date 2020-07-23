В южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений,

заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальная погода продержится в России на протяжении недели.

Например, на севере Якутии воздух прогрелся на 12-16 градусов сильнее, чем обычно: в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов выше нуля.

«Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге», — отметил Вильфанд, назвав сложившуюся ситуацию «войной» сторон света.

Синоптик подчеркнул, что жарко также в северных регионах Европейской части страны: в Коми — температура на уровне плюс 26 градусов, а в Москве — плюс 20. Высокую температуру в центральной части России специалист объяснил действием антициклона.

В азиатской части, по его словам, причины схожие, только там антициклон расположен над Охотским морем, и воздушные массы «идут» на северо-восток, подгоняемые одним из атмосферных потоков.

Вильфанд подчеркнул, что жара повышает риски возникновения пожаров. По его словам, погодная аномалия на севере сохранится до середины следующей недели.