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В России идет погодная «война севера с югом» 

Павел Тиунов и ещё 6 18 минут назад
В южных регионах страны температура воздуха — ниже нормы, в то время как на севере — выше устоявшихся значений,
заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномальная погода продержится в России на протяжении недели.
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Например, на севере Якутии воздух прогрелся на 12-16 градусов сильнее, чем обычно: в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов выше нуля.
«Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге», — отметил Вильфанд, назвав сложившуюся ситуацию «войной» сторон света.
Синоптик подчеркнул, что жарко также в северных регионах Европейской части страны: в Коми — температура на уровне плюс 26 градусов, а в Москве — плюс 20. Высокую температуру в центральной части России специалист объяснил действием антициклона.
В азиатской части, по его словам, причины схожие, только там антициклон расположен над Охотским морем, и воздушные массы «идут» на северо-восток, подгоняемые одним из атмосферных потоков.
Вильфанд подчеркнул, что жара повышает риски возникновения пожаров. По его словам, погодная аномалия на севере сохранится до середины следующей недели.
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Погода , Видео , Общество , РИА Новости
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