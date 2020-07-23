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Погода в России: «Война севера с югом»: в России ожидаются аномальные температуры на протяжении недели 

ТК «Звезда» и ещё 5 38 минут назад
«Война севера с югом»: в России ожидаются аномальные температуры на протяжении недели. На юге страны в ближайшее время будет холоднее нормы, тогда как на севере, наоборот, жарче.
Еще неделю в России ожидается аномальная для ряда территорий климатическая ситуация. По прогнозу, озвученному научным руководителем Гидрометцентра Романом Вильфандом, ближайшее время на севере страны температура будет заметно превышать нормальные значения, а на юге, напротив, окажется ниже нормы.
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Так, на севере Якутии столбики термометра поднимутся до отметок, на 12-16 градусов отклоняющихся от нормы в сторону потепления. Схожие закономерности будут наблюдаться как на Азиатской, так и на Европейской части страны.
«На севере теплее, чем на юге», — цитируют Вильфанда РИА Новости.
На территории Москвы прогнозируется 20 градусов тепла, тогда как в это же время на востоке Архангельска, в Коми будет 26 градусов. Синоптик отметил, что такие значения необычны и вызваны различными причинами на Европейской и Азиатской части РФ.
Погодные аномалии в ближайшую неделю грозят повышением опасности возникновения пожаров на северных территориях Европейской России, юге Урала и в Якутии.
Специалист добавил, что жители Москвы уже в первой половине следующей недели могут рассчитывать на рост температур до 25-28 градусов Цельсия.
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Комментарии 5
Погода , Видео , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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