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Жителей Сочи предупредили о возможности смерчей 

ИА Regnum 1 час назад
Жителей Сочи предупредили о возможности смерчей
Фото: РИА Новости
Формирование смерчей над Чёрным морем прогнозируется в районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города 21 июля.
«По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.
Жителям и отдыхающим рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.
Как сообщало ИА, на 21 июля на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение о непогоде, штормовое предупреждение действует на территории Краснодара, который уже накрыли сильные ливни.
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Погода , Происшествия , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
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