Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Синоптики объяснили причину затяжного июльского похолодания 

Москва24 1 час назад
Затяжное июльское похолодание в Москве объяснили
Фото: Москва 24/Никита Симонов
До конца недели в столице будут идти дожди, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По ее словам, все дело в том, что до воскресенья, 26 июля, циклоны будут доминировать в атмосфере над северо-западом и центром европейской части России. В то же время она обратила внимание, что дожди будут кратковременные.
"Сейчас мы наблюдаем в основном именно такие летние дожди. Просто осадки практически каждый день, поэтому кажется, что дождь бесконечный", — цитирует синоптика "Российская газета".
Паршина рассказала, что погоде мешают наладиться циклоны. Она подчеркнула, что нет мощного антициклона, который смог бы прогнать эти их.
В столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует в связи с ожидающейся грозой. Объявленное предупреждение действует в регионе до полуночи 22 июля.
Метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Москва24: последние новости
Бархатный сезон на курортах РФ в 2020 году будет продолжительным – Вильфанд Бархатный сезон на курортах РФ в 2020 году будет продолжительным – Вильфанд Умер телеведущий Александр Беляев Умер телеведущий Александр Беляев Москвичей предупредили о дождливом начале недели Москвичей предупредили о дождливом начале недели
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках
Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках
Видео
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение