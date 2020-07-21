Москву предупредили о ненастье

Москвичей во вторник ожидает ненастная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, максимально столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Погода у нас будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Поэтому ненастная погода: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер в основном западный, северо-западный 4-9 метров в секунду", — сообщил Тишковец.

Синоптик добавил, что в городе будет не выше 20-22, по области от плюс 18 до 23. Таким образом, температурный фон окажется на 3 градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.