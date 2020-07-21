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В Москве во вторник ожидается ненастная погода 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Москву предупредили о ненастье
Фото: РИА Новости
Москвичей во вторник ожидает ненастная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, максимально столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода у нас будет обуславливаться тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Поэтому ненастная погода: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер в основном западный, северо-западный 4-9 метров в секунду", — сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что в городе будет не выше 20-22, по области от плюс 18 до 23. Таким образом, температурный фон окажется на 3 градуса ниже климатической нормы.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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