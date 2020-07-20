Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстремальная жара в Сочи сменится ливнями с грозами 

News.ru 2 часа назад
Экстремальная жара в Сочи сменится ливнями с грозами
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сильная жара сменится в Сочи ливнями с грозой и сильным ветром. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на синоптиков.
С 18:00 20 июля и в течение суток на территории курорта возможен сильный дождь с грозой. Также они прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении
Спасатели рекомендуют жителям и туристам Сочи воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными или иными конструкциями.
19 июля в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов, ожидаемой в понедельник, 20 июля.
Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде в июле. В Саратовской области столбики термометров покажут 40 градусов тепла. В Ростовской области прогнозируется до плюс 40–41 градуса, в Астраханской — до 42 градусов, в Калмыкии — до 42–43 градусов. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом воздух прогреется до 35–40 градусов.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
News.ru: последние новости
Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева Названа причина смерти телеведущего Александра Беляева Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 20 июля Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 20 июля Вильфанд предупредил об опасной погоде с начала рабочей недели Вильфанд предупредил об опасной погоде с начала рабочей недели
Комментарии
Погода , Общество , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию
Эксперт оценил возможное влияние жары на пандемию
На Украине предложили план спасения страны
На Украине предложили план спасения страны
СМИ: Россияне беднеют
СМИ: Россияне беднеют
Турция перебросит боевиков в Азербайджан
Турция перебросит боевиков в Азербайджан
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США
00:58
«Не надо совать свой нос»: в Крыму резко ответили США
Политика
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение