Экстремальная жара в Сочи сменится ливнями с грозами 

Сильная жара сменится в Сочи ливнями с грозой и сильным ветром. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на синоптиков.

С 18:00 20 июля и в течение суток на территории курорта возможен сильный дождь с грозой. Также они прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении

Спасатели рекомендуют жителям и туристам Сочи воздержаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными или иными конструкциями.

19 июля в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов, ожидаемой в понедельник, 20 июля.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде в июле. В Саратовской области столбики термометров покажут 40 градусов тепла. В Ростовской области прогнозируется до плюс 40–41 градуса, в Астраханской — до 42 градусов, в Калмыкии — до 42–43 градусов. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом воздух прогреется до 35–40 градусов.