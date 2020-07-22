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Россиян ждет аномальная осень 

Артём Кульша и ещё 7 41 минуту назад
Россиян предупредили об аномальной осени
Фото: РИА Новости
Осень в Центральной России будет теплой. Об этом ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Известиям».
Он отметил, что средняя температура воздуха в Центральной России в начале лета превышала климатическую норму на один-полтора градуса. Объем выпавших осадков также превысил норму, например, в Москве выпало 252,7 миллиметров осадков с июня до середины июля — 103% от нормы и новый рекорд.
«Август в этом году должен стать более благополучным месяцем», — сообщил Тишковец.
По его словам, погода в Центральной России в августе будет более ровной, стабильной и устойчивой с точки зрения температуры и осадков. Средняя температура составит около +21…+26 градусов при норме +20…+25 градусов, а осадков выпадет меньше нормы на 20%.
Также синоптик спрогнозировал, что осень в Центральной России будет теплой: в сентябре температура превысит норму на один градус, в октябре — на два градуса, а в ноябре — на пять градусов.
«И декабрь будет очень теплый. Январь уже будет соответствовать норме», — добавил он.
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Погода , Общество , Телевидение , Евгений Тишковец , газета "Известия"
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