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Погода в России: Россиянам пообещали теплый август и комфортную осень 

Lenta.ru и ещё 6 28 минут назад
Россиянам пообещали теплый август и комфортную осень
Фото: РИА Новости
Пришедшие в Центральную Россию дожди скоро прекратятся. Вторая половина лета будет более стабильной по теплу и осадкам, пообещал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в августе установится комфортная погода, которая распространится на всю осень. Так, в последний месяц лета температура будет держаться в районе нормы и немного выше — около 21-26 градусов. Осадков ожидается на 20 процентов ниже нормы.
Осень прогнозируется теплая: сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь — на два градуса, ноябрь — на три. « И декабрь будет очень теплый», — добавил Тишковец, уточнив, что аномально теплой зимы не повторится.
Ранее Тишковец предупреждал, что аномальные дожди в Европейской России закончатся в конце июля, в августе погода нормализуется.
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Погода , Общество , Телевидение , Евгений Тишковец , газета "Известия"
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