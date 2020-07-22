Россиянам пообещали теплый август и комфортную осень

Пришедшие в Центральную Россию дожди скоро прекратятся. Вторая половина лета будет более стабильной по теплу и осадкам, пообещал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец

По его словам, в августе установится комфортная погода, которая распространится на всю осень. Так, в последний месяц лета температура будет держаться в районе нормы и немного выше — около 21-26 градусов. Осадков ожидается на 20 процентов ниже нормы.

Осень прогнозируется теплая: сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь — на два градуса, ноябрь — на три. « И декабрь будет очень теплый», — добавил Тишковец, уточнив, что аномально теплой зимы не повторится.

Ранее Тишковец предупреждал, что аномальные дожди в Европейской России закончатся в конце июля, в августе погода нормализуется.