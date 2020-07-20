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Погода в России: Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр 

Свободная пресса и ещё 12 39 минут назад
Часть России ждет резкое похолодание
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.
«Завтра в Карелии прогнозируем 23-28 градусов, а уже в среду не выше 20. В Вологодской области в понедельник 21-26, а в среду — плюс 17-20, аналогичная ситуация в Новгородской области. Сильнее всего похолодает в Калининградской области. Там сейчас 25-30, а в среду будет 17-18, на 10 градусов ниже. Все это относится к Тверской области и к Смоленской, и к Московской. Такой резкий перепад коснется западной части Европейской России», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».
Похолодание произойдет из-за поступления воздушных масс из Северной Атлантики.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , РИА Новости
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