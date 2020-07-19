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Ливни и сильный ветер ожидаются 20 июля в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока 

ТАСС 2 часа назад
Ливни и сильный ветер ожидаются в Сибири
Фото: РИА Новости
Ливни и сильный ветер прогнозируются в Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областях и Якутии в понедельник, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень серьезные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с. Это все уже завтра, в понедельник", — сообщил он.
"Аналогичная ситуация в Тюменской, Томской областях. Там тоже очень сильный дождь, гроза, усиление ветра до 22 м/ с. Фрагментами сильный дождь и усиление также прогнозируются в Якутии", — отметил метеоролог.
Кроме того, очень сильный дождь и усиление ветра до 24 м/с прогнозируется в Амурской области. "Это действительно такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность и несет угрозу для людей", — пояснил Вильфанд.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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