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Погода в Сочи: МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи 

Деловая газета. Юг 26 минут назад
МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи
Фото: РИА Новости
В Сочи 20 июля прогнозируют сильную жару, соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в понедельник в городе-курорте температура воздуха достигнет +36, +37 градусов.
Сильная жара может привести к чрезвычайным ситуациям и происшествиям, связанным с увеличением числа пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах. Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров, возгораний на сельхозугодиях и в лесополосах.
В целом по Краснодарскому краю, согласно прогнозу краевого гидрометеоцентра, 20 июля будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от + 17 до +22 градусов. Днем термометр покажет от +28 до +33 градусов, местами 20 июля ожидается до +36 градусов.
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Погода , Общество , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
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