МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи

По данным ведомства, в понедельник в городе-курорте температура воздуха достигнет +36, +37 градусов.

Сильная жара может привести к чрезвычайным ситуациям и происшествиям, связанным с увеличением числа пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах. Также возможно возникновение лесных и ландшафтных пожаров, возгораний на сельхозугодиях и в лесополосах.

В целом по Краснодарскому краю, согласно прогнозу краевого гидрометеоцентра, 20 июля будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от + 17 до +22 градусов. Днем термометр покажет от +28 до +33 градусов, местами 20 июля ожидается до +36 градусов.