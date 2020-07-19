Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве Подмосковье из-за грозы в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что предупреждение о грозе в столице и области действует с 9.00 до 21.00.

Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.