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Погода в Москве: В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы 

Мослента 1 час назад
Москвичей предупредили об опасности
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что предупреждение о грозе в столице и области действует с 9.00 до 21.00.
Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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