«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

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Подмосковье и Москве на 19 июля объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра России

"Желтый" — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве и Московской области предупреждение из-за грозы действует с 09:00 до 21:00 19 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.

В воскресенье в Московском регионе ожидается плюс 21-23 градуса, переменная область и местами кратковременный дождь с грозой. Северо-западный и северный ветер будет дуть 3-8 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.