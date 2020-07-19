Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в в Московском регионе: «желтый» уровень опасности из‑за грозы объявили в Московском регионе на 19 июля 

Газета.Ru 17 минут назад
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Фото: РИА Новости
В Подмосковье и Москве на 19 июля объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает РИАМО со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.
"Желтый" — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
В Москве и Московской области предупреждение из-за грозы действует с 09:00 до 21:00 19 июля.
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей Центрального федерального округа.
В воскресенье в Московском регионе ожидается плюс 21-23 градуса, переменная область и местами кратковременный дождь с грозой. Северо-западный и северный ветер будет дуть 3-8 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Газета.Ru: последние новости
Россиян ждет жаркая половина лета Россиян ждет жаркая половина лета Ученый назвал "экстремальным явлением" потепление в Сибири Ученый назвал "экстремальным явлением" потепление в Сибири Азиатские страны переживают погодные аномалии Азиатские страны переживают погодные аномалии
Погода , Новости Москвы , Общество , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , РИАМО , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Африка раскалывается из-за образования нового океана
Африка раскалывается из-за образования нового океана
«Опять заразу привезете?» в сети ополчились на Николаева
«Опять заразу привезете?» в сети ополчились на Николаева
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Смотреть на это было страшно»
«Смотреть на это было страшно»
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение