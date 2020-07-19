Россиян предупредили о последствиях жаркого лета

Аномальная жара на Урале, в Сибири, а также на Дальнем Востоке может стать свидетельством предстоящей морозной зимы, заявила климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима, — сообщила специалист в беседе с URA.RU.

По словам Пестряковой, такой прогноз наиболее вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат. Для соседней Свердловской области с умеренно континентальным климатом этот прогноз неактуален.

Что касается Москвы и Московской области — там в июле установилась дождливая погода. Больше осадков за первую половину лета выпадало лишь 126 лет назад. В субботу в столичный регион, как сообщали в Гидрометцентре, пришло потепление с небольшими дождями и температурой до +25 градусов.

В августе, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, погода будет находиться в пределах климатической нормы.