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Погода в России: россиян предупредили о холодной зиме после жаркого лета 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Россиян предупредили о последствиях жаркого лета
Фото: Reuters
Аномальная жара на Урале, в Сибири, а также на Дальнем Востоке может стать свидетельством предстоящей морозной зимы, заявила климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.
Как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность. Потом за ним следует холодная зима, — сообщила специалист в беседе с URA.RU.
По словам Пестряковой, такой прогноз наиболее вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат. Для соседней Свердловской области с умеренно континентальным климатом этот прогноз неактуален.
Что касается Москвы и Московской области — там в июле установилась дождливая погода. Больше осадков за первую половину лета выпадало лишь 126 лет назад. В субботу в столичный регион, как сообщали в Гидрометцентре, пришло потепление с небольшими дождями и температурой до +25 градусов.
В августе, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, погода будет находиться в пределах климатической нормы.
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Погода , Общество , РИА Ura.ru
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