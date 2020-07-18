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Погода в Москве: Москвичам пообещали пасмурную погоду и дожди 

Мослента и ещё 1 37 минут назад
Москвичам пообещали пасмурную погоду и дожди
Фото: РИА Новости
Прохладная пасмурная погода с небольшими дождями ожидает москвичей в субботу, 18 июля. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.
«Облачно с прояснениями, местами дожди. В Москве 20-22 градуса, 18-23 в Подмосковье, то есть достаточно спокойный, прохладный, с небольшими дождями день», — сказал синоптик.
По его словам, в столице также ожидается северо-западный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
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