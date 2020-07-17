Россиянам спрогнозировали погоду на август

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что на большей части страны погода в августе будет в пределах климатической нормы или теплее обычного.

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Она сообщила, что теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири.

Прохладнее обычного будет на юге европейской территории — в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа и на Нижней Волге: в пределах +30 °С.

Прохладным август может быть на Алтае.

В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы: днём +20...+25 °С. При похолоданиях температура ночью может понизиться до +5...+10 °С, днём будет не выше +5 °С.

На северо-западе России тоже будет умеренно тепло: по ночам +10...+15 °С, днём +19...+24 °С. Примерно такая же погода будет на севере Поволжья.