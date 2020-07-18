В столицу пришло «московское лето»

После аномальных колебаний температур в течение ближайших пяти дней в городе установится погода, соответствующая климатической норме.

«Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, не субтропическое, а нормальное», — пообещал он.

Днем воздух будет прогреваться до 20-23 градусов, ночью — до 12-15 градусов. При этом в понедельник, вторник и среду столбики термометров покажут до 25 градусов, предупредил Вильфанд. В этот период ожидаются небольшие осадки, однако сильных ливней не будет.

«Московское лето» будет непродолжительным. Так, уже вторая половина следующей недели окажется более прохладной. Температура воздуха составит около 20 градусов.

Ранее сообщалось, что лето в 2020 году в Москве может стать самым дождливым за последние пять лет. Так, в июне выпало 212 процентов осадков — две месячные нормы. В июле за полмесяца выпало 86 процентов осадков.