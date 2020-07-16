России грозит новая беда

Климат Земли может стать таким, каким он был на планете три миллиона лет назад, заявили британские ученые из университета Саутгемптона. По мнению исследователей, станет теплее, а уровень моря поднимется. «Вечерняя Москва» узнала, каких изменений стоит ждать на территории России ближайшие полвека.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что климат в России теплеет быстрее, чем в других регионах планеты:

— Речь идет не о сиюсекундной ситуации. Мы говорим о том, что может быть в ближайшие 30 — 40 лет. Общая температура на планете поднимается, предпосылок к остановке этого процесса нет. В России ситуация протекает в 2,5 раза быстрее. А в нашей арктической зоне — в 4 раза быстрее.

Киселев пояснил, что в нашей стране потепление, по его мнению, протекает быстрее, так как Россия занимает огромную площадь суши. Океан в прибрежных районах несколько «выравнивает» колебания погоды, и изменения в климате ощущаются не так явно.

Ученый отметил, что на смену небольшим летним дождям в России пришли ливни, и это тоже, по сего мнению, закономерно. Он заострил внимание на том, что зимой все чаще вместо снега идут дожди — доля жидких осадков увеличилась.

Геофизик констатировал, что при описанных обстоятельствах наиболее критичным для нашей страны представляется таяние вечной мерзлоты.

— Вечная мерзлота занимает более 60 процентов территории России. Много городов, связанных с добычей нефти, газа, и других полезных ископаемых — Мурманск, Норильск, Апатиты и многие другие города — лежат в Заполярье. Постройки в таких городах выполнены с учетом местного климата. Жилые дома, предприятия, коммуникации — трубопроводы и дороги — строились на мерзлоте. Сегодня эта твердь тает. Стало тепло. Заметьте, зимой в Москве можно уже не надевать шапку, люди ходят в осенних куртках, — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что изменения заметны в районах Воркуты, Читы, Петропавловска-Камчатского и во многих других точках.

Кандидат физико-математических наук обратил внимание на то, что возрастает число опасных природных катаклизмов. Он уточнил, что, по данным Росгидромета, стихийные бедствия стали происходить по сравнению с прошлым веком в два раза чаще. А, согласно данным мировых страховых агентств, ураганы и торнадо на Земле стали происходить за последние 40 лет в три раза чаще.

— Ураганы стали посещать и Московскую область. Периодически столичный регион топит. Это связано не только с глобальным потеплением. Климат меняется постоянно, это происходило и до появления на планете человека. При этом, два-три поколения перемены в климате не замечают. Антропогенный фактор лишь усиливает естественный, — отметил Киселев.

Ученый объяснил, что естественные факторы, влияющие на климат, зачастую непредсказуемы. Он пообещал, что дождей с каждым годом будет становиться больше:

— Статистика говорит, что на территории России каждые 10 лет осадков выпадает больше на 2,2 процента. Мы уже наблюдаем медленное затопление территории. Тают ледники Антарктиды и Гренландии.

Киселев рассказал, что за 10 лет уровень мирового океана в прошлом веке поднимался на 1,7 сантиметра. По последним данным скорость затопления за последние 10 лет увеличилась до 3,9 сантиметра. По данным исследователя, 70 процентов объемов воды прибывает за счет растаявшего льда и 30 процентов — из-за нагрева: вместе с повышением температуры увеличивается объем мирового океана — жидкость расширяется.

Специалист по климатическим изменениям сообщил, что к концу века уровень воды в морях поднимется почти на метр. Примерно через 50 лет прибрежные российские города, по словам Киселева, будут затоплены.

— Есть время подготовиться и приспособиться. Например, в Санкт-Петербурге уже есть сооружения, защищающие город от наводнений. Но определенно, достаточно большие площади уйдут под воду, это надо понимать, — добавил он.

Андрей Киселев также сказал, что многое, происходящее в атмосфере Земли будет зависеть от радиационного форсинга –внешне обусловленного изменения притока радиации к системе планеты, на которой мы живем, а это зависит от многого: интенсивности излучения Солнца, активности крупных вулканов, и, конечно, деятельности человечества.