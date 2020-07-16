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Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину лета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 45 минут назад
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину лета
Фото: РИА Новости
Вторая половина нынешнего лета в России ожидается жаркой, однако перепады теплой и прохладной погоды будут чередоваться в течение всего сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным. Погода будет чередоваться», — передает ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, в частности в Москве погода приблизится к климатической норме к выходным. Однако уже к среде москвичей ждет очередное понижение температуры.
«Затем опять прогнозируется небольшое понижение температуры. Такая умеренная погода в середине недели», — отметил метеоролог.
Вильфанд добавил, что продолжительный бархатный сезон прогнозируется на российских курортах в этом году.
«Можно говорить сейчас о продолжительном бархатном сезоне. Прогнозируется хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», — сообщил он.
По словам Вильфанда, на российских курортах будет часто наблюдаться антициклональный режим погоды. Это приведет к тому, что температура будет регулярно расти.
Напомним, ранее в четверг синоптики сообщали, что днем в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла. В ночь на пятницу температура в столице опустится до 12 градусов, по области — до десяти.
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Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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