Летнее тепло вернется в Москву в выходные

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объявил, что в предстоящие выходные в столице установится теплая погода. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"К воскресенью мы ожидаем, что будет летняя погода. Сегодня и завтра у нас облачная погода с небольшими прояснениями", — рассказал специалист.

По словам Цыганкова, в четверг, 16 июля, температура воздуха в Москве является самой низкой за месяц, как и прогнозировалось ранее — синоптики фиксируют 16-17 градусов тепла.

В последний день рабочей недели температурное значение повысится до 19 градусов, а в воскресенье можно ожидать 20-23 градусов тепла.

Анатолий Цыганков также рассказал о том, что лето 2020 года официально будет признано самым дождливым за последние пять лет метеонаблюдений. Так, за май и июнь выпало 306 и 212 процентов месячной нормы осадков, а в июле этот показатель равен уже 86 процентам.