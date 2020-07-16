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Погода в Москве: Летнее тепло вернется в Москву в выходные 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Летнее тепло вернется в Москву в выходные
Фото: ТАСС
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объявил, что в предстоящие выходные в столице установится теплая погода. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"К воскресенью мы ожидаем, что будет летняя погода. Сегодня и завтра у нас облачная погода с небольшими прояснениями", — рассказал специалист.
По словам Цыганкова, в четверг, 16 июля, температура воздуха в Москве является самой низкой за месяц, как и прогнозировалось ранее — синоптики фиксируют 16-17 градусов тепла.
В последний день рабочей недели температурное значение повысится до 19 градусов, а в воскресенье можно ожидать 20-23 градусов тепла.
Анатолий Цыганков также рассказал о том, что лето 2020 года официально будет признано самым дождливым за последние пять лет метеонаблюдений. Так, за май и июнь выпало 306 и 212 процентов месячной нормы осадков, а в июле этот показатель равен уже 86 процентам.
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Погода , Новости Москвы , Анатолий Цыганков , Росгидромет
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