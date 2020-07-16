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Погода в Московской области: Смерч заметили в Московской области 

РИАМО 10 часов назад
В Подмосковье заметили смерч
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Очевидцы наблюдали в городском округе Лотошино образование, развитие и перемещение смерча, сообщается на сайте «Метеовести».
«Произошло это в минувшую среду вблизи деревни Доры. Интересное погодное событие сумели снять на видео», — говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что это нетипичное и редкое явление природы может быть опасным. Также смерч наблюдается в Московском регионе не первый раз.
Этот год запомниться в регионе аномально теплой и бесснежной зимой, дождливой весной и тропическими дождями летом.
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Погода , Общество , Лотошино , Московская область
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