Синоптики прогнозируют дожди и до +19°C 16 июля в Москве 

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Синоптики прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в четверг, 16 июля в Москве Московской области . Температура воздуха днем не превысит 19°C, сообщает Гидрометцентр России

По прогнозам метеорологов, столбит термометра днем будет варьироваться от +17°C до 19°C, а ночью — от +12°C до +14°C.

Облачная погода без прояснений сохранится в столице на протяжении ближайших суток. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Ветер будет дуть с западного направления, 6-11 м/c, ночью — 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, а ночью — 742 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.