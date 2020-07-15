Вильфанд прокомментировал погодные «рекорды»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал особенности погоды в регионах России

«На Урале, в Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях речь сейчас идёт не только об антициклоне, но и о перемещении сухого жаркого воздуха из Казахстана, Средней Азии, Ирана. В Курганской и Тюменской областях температура тоже близится к +40 ˚С», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в конце июня в якутском Верхоянске температура поднялась до +38 ˚С, что не просто необычно, а экстремально необычно.

«Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать этот рекорд как феноменальный. Верхоянск расположен в полюсе холода, именно здесь зафиксирована самая низкая температура на Северном полушарии — -67,8 ˚С», — напомнил он.

Как считает эксперт, погодные аномалии на севере возникают всё чаще из-за потепления климата и изменения циркуляции воздуха.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал об изменчивости погоды в Москве с 6 по 12 июля.