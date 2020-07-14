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Тропический ливень обрушился на северо‑запад Москвы 

РИАМО и ещё 1 1 час назад
Тропический ливень обрушился на столицу
Фото: РИАМО
В районе станции метро «Строгино» начался тропический ливень, который сопровождается грозой и шквалистым ветром, передает корреспондент РИАМО.
Из-за сильного ветра гнутся деревья. На дорогах образовались подтопления, из-за чего затруднено движение транспорта.
Люди прячутся от удара стихии под навесами остановок общественного транспорта и козырьками магазинов. Кроме того, ливень сильно ухудшил видимость.
Ранее столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливней. 14-16 июля в Московском регионе может выпасть месячная норма осадков. В этот период прогнозируются также гроза и порывы ветра до 21 метра в секунду.
Жителей призвали не выходить на улицу без особой необходимости.
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Погода , Новости Москвы , РИАМО
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