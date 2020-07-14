Прогноз погоды: в Россию ворвалась осень 

После знойной первой половины июля прогноз погоды обещает некоторым регионам России по-настоящему осеннее похолодание. Об этом сообщает «Эксперт»

В Московской области и столице погода изменится во вторник, 14 июля. В этот день температуры будут оставаться на уровне 17 градусов тепла.

Ночью в среду, 15 июля, в столичном регионе похолодает до октябрьских 9-13 градусов. Днем воздух прогреется всего до плюс 17-19 градусов. Похолодание может сопровождаться порывистыми ветрами и сильными дождями.

В четверг-пятницу, 16-17 июля, воздух в регионе может прогреться до 23-24 тепла, но все равно будет пасмурно. В последующие дни температуры будут то расти на пару градусов, то падать на один-два градуса, но жары до конца июля синоптики не обещают.

В Татарстан похолодание придет 20 июля, с этого дня начнутся ливни, температуры опустятся до плюс 20-23 градусов. В Приморье уже с 12 июля похолодало до 18-20 градусов тепла, в ближайшее время жарче тут не станет.

Как сообщал «Рамблер», ранее Москва и область столкнулись с «температурным градиентом»: в разных местах региона разница температур достигала 15 градусов.