Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды: в Россию ворвалась осень 

Мария Иванова 1 час назад
Прогноз погоды: в Россию ворвалась осень
Фото: ТАСС
После знойной первой половины июля прогноз погоды обещает некоторым регионам России по-настоящему осеннее похолодание. Об этом сообщает «Эксперт».
В Московской области и столице погода изменится во вторник, 14 июля. В этот день температуры будут оставаться на уровне 17 градусов тепла.
Ночью в среду, 15 июля, в столичном регионе похолодает до октябрьских 9-13 градусов. Днем воздух прогреется всего до плюс 17-19 градусов. Похолодание может сопровождаться порывистыми ветрами и сильными дождями.
В четверг-пятницу, 16-17 июля, воздух в регионе может прогреться до 23-24 тепла, но все равно будет пасмурно. В последующие дни температуры будут то расти на пару градусов, то падать на один-два градуса, но жары до конца июля синоптики не обещают.
В Татарстан похолодание придет 20 июля, с этого дня начнутся ливни, температуры опустятся до плюс 20-23 градусов. В Приморье уже с 12 июля похолодало до 18-20 градусов тепла, в ближайшее время жарче тут не станет.
Как сообщал «Рамблер», ранее Москва и область столкнулись с «температурным градиентом»: в разных местах региона разница температур достигала 15 градусов.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
Комментарии
Погода , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина: на всех галушек не хватает
Украина: на всех галушек не хватает
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Видео
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
03:36
Эксперт рассказал, почему России не нужен Донбасс
В мире
Медведев допустил вторую волну коронавируса
00:57
Медведев допустил вторую волну коронавируса
Общество Другое
Россия нанесла ответный удар в Сирии
00:35
Россия нанесла ответный удар в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение