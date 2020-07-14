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Погода в Москве: В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности 

RT на русском и ещё 3 51 минуту назад
В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы сильного дождя.
«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о сильном ливне, грозе и порывистом ветре.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается во второй половине дня в Москве 14 июля, существует риск подтоплений.
RT на русском: последние новости
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Погода , Видео , Новости Москвы , Евгений Тишковец , Московская область
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