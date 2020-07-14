В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы сильного дождя.
«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о сильном ливне, грозе и порывистом ветре.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается во второй половине дня в Москве 14 июля, существует риск подтоплений.