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Синоптик рассказал о риске подтоплений в Москве из-за сильных дождей 

RT на русском и ещё 8 45 минут назад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается во второй половине дня в Москве 14 июля, существует риск подтоплений.
«В период с 15:00 до 21:00 на Москву прольется 31 миллиметр воды, это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливнёвки не будут справляться», — приводит РИА Новости его слова.
Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 19 °C.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Прогноз погоды , Евгений Тишковец , РИА Новости
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