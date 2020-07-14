Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пасмурная погода с сильными дождями и порывистым ветром ожидается во второй половине дня в Москве 14 июля, существует риск подтоплений.

«В период с 15:00 до 21:00 на Москву прольется 31 миллиметр воды, это три ведра на один метр квадратный московских улиц. 31 миллиметр — это треть месячной нормы осадков, это подтопления, выход водоемов из берегов, ливнёвки не будут справляться», — приводит РИА Новости его слова.

Синоптик также сообщил, что ожидается северный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 19 °C.