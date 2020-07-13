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Вильфанд предупредил о резком похолодании в Европейской части России 

РИА Новости 10 часов назад
В европейскую часть России придет похолодание
Фото: РИА Новости
Северные воздушные массы приведут к резкому похолоданию в центре и на северо-западе европейской части России во вторник, 14 июля, на юге понижение температуры будет не столь значительным, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Расчеты показали, что очень сильное изменение погоды произойдет во всем Центральном федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе. На юге тоже произойдет, но не так значительно (там будет не 40 градусов, а 30-35 градусов). В центре Европейской России создаются условия, когда резко меняется циркуляция. В понедельник еще южные воздушные массы, но уже начинается более заметная облачность, температура будет около 25 градусов, а к вечеру будет уже чувствоваться похолодание. Наиболее резкое изменение произойдет во вторник: температура будет уже около 20 градусов", — сказал Вильфанд.
Как пояснил ученый, изменение погоды будет характерно для столичного региона и сопредельных областей.
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Погода , Общество , РИА Новости
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