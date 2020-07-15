Погода в России едва ли снова станет нормальной. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Известиям».
В конце июня, как сообщал «Рамблер», в городе Верхоянске в Якутии, где ранее была зафиксирована самая низкая температура воздуха на Северном полушарии (-67,8 градуса), температура поднялась до +38 градусов.
«Это экстремально необычно!» — отметил Вильфанд.
По его словам, на севере все чаще возникают погодные аномалии, а причиной этого является изменение климата и циркуляции воздуха — глобальное потепление делает погоду более изменчивой и увеличивает вероятность опасных явлений. Синоптик высказал мнение, что погода в России едва ли снова станет нормальной.
В свою очередь, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.