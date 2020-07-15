Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам дали неутешительный прогноз по погоде 

Артём Кульша и ещё 6 17 минут назад
Погода в России едва ли снова станет нормальной. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Известиям».
В конце июня, как сообщал «Рамблер», в городе Верхоянске в Якутии, где ранее была зафиксирована самая низкая температура воздуха на Северном полушарии (-67,8 градуса), температура поднялась до +38 градусов.
«Это экстремально необычно!» — отметил Вильфанд.
По его словам, на севере все чаще возникают погодные аномалии, а причиной этого является изменение климата и циркуляции воздуха — глобальное потепление делает погоду более изменчивой и увеличивает вероятность опасных явлений. Синоптик высказал мнение, что погода в России едва ли снова станет нормальной.
В свою очередь, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.
Комментарии 106
Погода , Видео , Общество , Прогноз погоды , Резкое похолодание , Александр Чернокульский , Роман Вильфанд , РАН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение