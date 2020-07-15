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Погода в России: гидрометцентр посоветовал не надеяться на нормальную погоду в РФ 

Ura.Ru и ещё 5 29 минут назад
С потеплением климата погода становится изменчивой, поэтому на нормальную погоду можно не рассчитывать. Такое мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«С потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. И на «нормальную» уже можно практически не надеяться», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собеседника.
Со временем, по словам Вильфанда, количество нетипичных для регионов явлений — ураганов, многодневных ливней, внезапных снегопадов или аномальной жары — будет увеличиваться.
В качестве примера он привел Урал — Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, где температура воздуха может может временами достигнуть 40 градусов. Однако наиболее яркое проявление потепления климата — изменение характера осадков, рассказал изданию старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.
Если раньше на 30 сухих дней было пять дождливых, которые распределялись равномерно, то теперь после нескольких недель жары может неделю лить дождь, что чревато засухой или наводнениями.
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Погода , Видео , Общество , Прогноз погоды , Резкое похолодание , Александр Чернокульский , РАН , газета "Известия"
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