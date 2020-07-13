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Погода в Москве: Дождь с грозой надвигается на Москву 

News.ru 1 час назад
Дождь с грозой надвигается на Москву
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичам пообещали дождь с грозой. В понедельник 13 июля в столице будет преобладать облачная погода, осадки возможны во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Температура в столице плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27, — сообщил он РИА Новости.
Ветер будет дуть преимущественно северный с порывами 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Как писал NEWS.ru, не успевших насладиться солнечной и жаркой погодой россиян ждёт существенное снижение температуры воздуха. Холодный фронт уже начал проникать с Северного Ледовитого океана. Вместе с похолоданием «арктическое вторжение» принесёт и пасмурную погоду. Облака закроют территорию от устья Оби и Енисея до балтийского побережья. Потоки холодного воздуха при этом начнут пробираться вглубь России.
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Погода , Новости Москвы , Общество , РИА Новости
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