«Волна жары» придет в некоторые регионы России

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Нескольким российским регионам предсказали «волну жары» — температура поднимется выше нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура держится на отметке в 33-38 градусов, иногда поднимаясь до 40 градусов, что превышает норму на 6-7 градусов.

Он пояснил, что в указанных регионах очень ярко выражена волна тепла, добавив, что такая погода продлится до середины недели.