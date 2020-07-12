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Погода в Москве: Москвичей предупредили о погоде с биотропным эффектом 12 июля 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Биотропный эффект: в Москве объявлено предупреждение
Фото: РИА Новости
Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе, которая может продлиться до 14 июля. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Погода потенциально опасна. Гроза, — говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до 12:00 14 июля.
12 июля, по прогнозам синоптиков, местами пройдут дожди, грозы. Температура ночью днём составит до плюс 30 градусов выше ноля. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.
Такая погода называется погодой с биотропным эффектом — сочетающей условия внешней гипоксии с термическим дискомфортом (духота и перегрев). Гипертоникам, гипотоникам, метеозависимых людям рекомендовано избегать нагрузок, пребывания на солнце, пить до полутора литров жидкости за день. У людей с хроническими заболеваниями возможны головные боли, головокружение, боли в области сердца, скачки артериального давления. Ухудшение самочувствия может наблюдаться и у здоровых людей.
Самым холодным за всю историю наблюдений 12 июля в Москве было в 1905 году, воздух не прогрелся и до семи градусов тепла, а в 1936 году зарегистрирован температурный рекорд — 32,4 градуса, передаёт Метеобюро.
Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части РФ. По его словам, такая тенденция сохранится. Это происходит из-за накапливания парниковых газов. Глобальное потепление повлияло больше всего именно на Московский регион.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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