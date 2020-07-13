Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Стало известно, когда в Москву вернется тепло
Фото: ТАСС
Тепло, скорее всего, вернется в Москву к концу июля, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
На этой неделе в Москве установится прохладная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже климатической нормы на два-три градуса.
"Тепло вернется, но все будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к двадцатым числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе", — рассказала Позднякова РИА Новости.
В понедельник будет облачно, воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, однако на западе столичного региона температура не превысит 20-22 градуса. Ожидаются кратковременные дожди.
Метеорологи отмечают, что похолодание связано с приходом атмосферного фронта. В ночь на 14 июля местами выпадут осадки. В дневные часы дождь повсеместно, местами сильный, с грозой. Северный ветер будет довольно сильный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.
В среду 15 июля ночные температуры понизятся до 11-15 градусов, сохранится порывистый северный ветер. Днем температура будет колебаться у отметки 20 градусов.
Синоптики ожидают ухода атмосферного фронта во второй половине недели. К субботе температура воздуха поднимется до 23 градусов.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Радио , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Татьяна Позднякова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Ермак Козака «победил», или Апгрейд Минских соглашений
Как Ермак Козака «победил», или Апгрейд Минских соглашений
Прогорит до ватерлинии: корабль ВМС США загорелся на базе
Прогорит до ватерлинии: корабль ВМС США загорелся на базе
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Появилось фото «Щуки» российских наемников
Появилось фото «Щуки» российских наемников
Видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение