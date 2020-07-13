Стало известно, когда в Москву вернется тепло

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Тепло, скорее всего, вернется в Москву к концу июля, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова

На этой неделе в Москве установится прохладная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже климатической нормы на два-три градуса.

"Тепло вернется, но все будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к двадцатым числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе", — рассказала Позднякова РИА Новости.

В понедельник будет облачно, воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, однако на западе столичного региона температура не превысит 20-22 градуса. Ожидаются кратковременные дожди.

Метеорологи отмечают, что похолодание связано с приходом атмосферного фронта. В ночь на 14 июля местами выпадут осадки. В дневные часы дождь повсеместно, местами сильный, с грозой. Северный ветер будет довольно сильный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

В среду 15 июля ночные температуры понизятся до 11-15 градусов, сохранится порывистый северный ветер. Днем температура будет колебаться у отметки 20 градусов.

Синоптики ожидают ухода атмосферного фронта во второй половине недели. К субботе температура воздуха поднимется до 23 градусов.