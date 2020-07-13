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Погода в Москве: Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве 

РИА Новости и ещё 18 15 минут назад
Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Во вторник очень облачная погода и сильные дожди. По предварительным расчетам, дожди будут во второй половине дня: будут заметные, очень интенсивные ливни, и они уже не будут прекращаться ни ночью, ни в среду. Будет очень холодная и дождливая погода. В среду, в четверг будет от 14 до 19 градусов… Такая температура климатически характерна для июльской температуры, но в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что дожди будут сопровождаться усилением ветра.
"При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100%, потому что дождь будет идти, будет казаться еще прохладнее, холоднее 15 градусов… Пусть москвичи готовятся к похолоданию, форму одежды надо будет менять. Такая холодная погода будет до четверга, а возвращение к нормальной погоде для июля ожидается только в выходные", — отметил Вильфанд.
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Погода , Общество , Новости регионов , РИА Новости , Москва
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